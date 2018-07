Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, președintele fondator al Mișcarii Romania Impreuna, spune ca „forțarea unei ordonanțe de amnistie și grațiere ar fi ultimul act al coaliției de guvernare“, cu referire la posibilitatea ca Guvernul sa recurga la OUG.Vezi si: Scapa de pietrele la rinichi in trei pasi simpli…

- Liderul PSD forteaza din nou adoptarea unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere, dar la acest moment premierul Viorica Dancila se opune si a amenintat chiar cu demisia, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

- – despre retardatii politici pe care prostimea progresista ii considera salvatorii democratiei romineze – Incep din nou cu o precizare pentru spalatii pe creier progresisti : da, Viorica-Premiera-Minune e o sarmana cu duhul, buna sa fie secretara de primarie rurala, iar taticul ei politic, don Livio…

- In opinia presedintelui Coalitiei romanilor din SUA, daca DIICOT da curs actiunii penale demarata de Ludovic Orban impotriva premierului Dancila, Romania va fi aruncata in categoria tarilor indezirabile.

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca liderii coalitiei de guvernare "duc tara intr-o fundatura in politica externa", precizand ca disputa pro-americani si pro-europeni in ceea ce priveste mutarea Ambasadei Romaniei din Israel "se dovedeste si ea a fi una falsa", informeaza Agerpres."Din…

- „Eu unul voi candida la toate alegerile care vor fi utile pentru partid. Pentru toate candidaturile avem proceduri prevazute in statut. Nu vreau sa intind speculatiile mai mult. Domnul Iohannis stie foarte bine ca are sustinerea mea, am lucrat foarte bine. Dupa ce partidul va exista, ne vom exprima…