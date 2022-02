Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Catalin Drula afirma la B1 TV ca momentul în care presedintele Dacian Ciolos a amenintat cu demisia daca nu-i este sustinut programul politic a fost ”destul de socant”. Drula, care este vicepresedintele USR cu cele mai multe voturi, a precizat ca, daca va fi cazul,…

- Liderul USR, Dacian Ciolos, a declarat vineri seara, la o discutie cu membri ai USR, ca-si pune problema care e sensul prezentei sale ca presedinte daca programul pe care l-a propus e respins, subliniind ca ”un presedinte nu e pus acolo doar ca sa iasa in conferinte de presa”. ”Voi vedea luni…

- Echipa USR PLUS la Guvernare a analizat propunerile din proiectul de presedinte al lui Dacian Ciolos si a argumentat de ce este sau nu este de acord cu fiecare dintre acestea. Membrii echipei sustin ca multe dintre aspectele propuse de Ciolos au fost deja aprobate in Biroul Politic, iar altele, cum…

- Liderul USR Dacian Ciolos, fost lider PLUS, ar fi amenintat joi seara, in contextul scandalului din partid, ca, in cazul in care Biroul Politic al USR nu ii aproba planul de reforma, reface PLUS si va avea grupuri parlamentare separate la Camera si la Senat, afirma surse din cadrul formatiunii.…

- Liderul USR, Dacian Ciolos, a afirmat ca USR nu ar reveni in Guvern pentru a mentine o majoritate, ci pentru a face reforme, el constatand ca PNL nu a "evoluat in felul de a vedea lucrurile". "La ce maturitate sa te astepti cand la prima ocazie si prima slabiciune in care nu s-au simtit confortabil…

- "Cei de la PSD, mai ales, au promis marea cu sarea cand erau in Opoziție, iar cand au ajuns la Guvernare realizeaza ca nu pot satisface toate aceste promisiuni. Au creat așteptari foarte mari și evident ca oamenii protesteaza și cer ceea ce li s-a promis,," a declarat Dacian Cioloș, intr-o ediție speciala…

- PNL nu a avut nici o jena sa pastreze in programul de guvernare masuri decise impreuna cu USR, declara la RFI presedintele Uniunii Salvati Romania, Dacian Ciolos. El considera ca singurele lucruri ce tin unit Guvernul PNL-PSD-UDMR sunt impartirea frateasca a sinecurilor si a fondurilor publice. Liderul…

- O guvernare PNL-PSD care sa se intinda pe șapte ani de zile reprezinta „o gluma”, a afirmat Dacian Cioloș, intr-o emisiune difuzata sambata, 13 noiembrie, de Digi24. Liderul USR considera ca intre cele doua partide exista o mare problema „de compatibilitate, de viziune”, ceea ce nu le va opri, totuși,…