Cioloș, după o discuție cu șefa Comisiei Europene: PNRR va fi aprobat în curând Liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Ciolos, anunțat luni ca presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis ca Planul National de Redresare si Rezilienta pentru România va fi aprobat în curând.

&"În ceea ce privește România, am asigurat-o pe președinta Comisiei ca USR PLUS ramâne consecvent în apararea reformelor promise și decise la nivelul coaliției de guvernare și ca speram sa gasim formula sa le ducem mai departe cu aceeași coaliție, dar mai deciși. De asemenea, m-am bucurat sa aud ca PNRR este în linie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

