Faptul ca toți miniștrii cabinetului Cioloș au primit aviz negativ (cu o singura excepție, Catalin Drula, care l-a primit pozitiv din greșeala) nu-l demobilizeaza pe dacian Cioloș. Acesta a lansat un apel catre parlamentari și spera ca noul cabinet sa fie totuși votat miercuri. „„Aș vrea sa fac un apel catre parlamentari, sa treaca peste orgolii politice și sa voteze aceste guvern maine dimineața (miercuri – n.r.) pentru ca in situația in care ne aflam acest guvern este o soluție și ofera soluții. Am fost singura soluție care a mers cu propuneri la Cotroceni, acum o saptamana. Intr-un termen foarte…