- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a afirmat, miercuri seara, ca nu este etic sa anunti o masura pe care o va lua viitorul Guvern, cata vreme nu se stie cine va fi premier si cine va sustine Guvernul format de acesta. "Mi se pare hazardat”, a afirmat Ciolos, referindu-se la anuntul premierului demis,…

- "Guvernul in momentul de fața nu poate sa ia o astfel de decizie și acuma nu știu daca e etic sa anunți o masura pe care o va lua viitorul guvern cata vreme nu știi cine va fi viitorul premier, cu ce majoritate și care va fi opinia politica a celor care vor susține

