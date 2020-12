Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a lansat marți seara, in timpul ședinței PNL in care se discuta varianta ca Ludovic Orban sa revina premier, un mesaj tranșant impotriva acestui scenariu. „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu:…

- Informații in exclusivitate privind negocierile privind viitorul prim-ministru. Ludovic Orban a mers, marți, la Palatul Cotroceni cu varianta ca el sa fie din nou propunere de premier din partea Partidului Național Liberal.

- Procedura de formare a noului Guvern va fi declanșata imediat ce vom avea rezultatele oficiale de la alegerile parlamentare. Avand in vedere ca niciun partid nu a obținut majoritatea absoluta, partidele care vor intra in Parlament vor fi nevoite sa negocieze o alianța pentru formarea Guvernului.…

- La startul campaniei electorale, cele mai mari sanse pentru a forma noul guvern le are liberalul Ludovic Orban, insa PSD isi mobilizeaza armata de partid cu promisiunea ca Sorin Grindeanu va fi noul prim-ministru, sustin surse politice pentru Adevarul. Dacian Ciolos si Victor Ponta sunt variante asumate…

- Dacian Ciolos a apreciat, vineri seara, ca inchiderea completa a pietelor ar fi o greseala care va afecta producatorii agricoli autohtoni. Liderul PLUS a menționat ca i-a impartasit premierului Ludovic Orban cateva idei pe aceasta tema, care spera ca se vor regasi in practica in scurt timp.