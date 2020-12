Cioloș, după anunțul lui Nicușor Dan că va vota cu PNL: Șmecherii politice. Alegătorii vor taxa cum vor crede de cuviinţă Copresedinte USR-PLUS, Dacian Cioloș, a reacționat la anunțul lui Nicușor Dan ca va vota cu PNL spunând ca "alegatorii vor taxa cum vor crede de cuviinta astfel de miscari", pe care le-a catalogat drept "șmecherii politice"."E alegerea lui, o respectam, e treaba lui, el decide ce vrea sa faca cu viitorul lui politic. Pe noi ne intereseaza ca bucurestenii sa fie bine guvernati. Si câta vreme o sa tina cont de agenda oamenilor si de programul cu care a câstigat alegerile - pentru care noi l-am sustinut - o sa aiba sprijinul nostru. Si în continuare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

