- Zilele prim-ministrului Mariano Rajoy la guvernare par numarate dupa ce partidul basc PNV a transmis ca va sustine o motiune de cenzura depusa in urma unui caz de coruptie, deschizand astfel drumul pentru liderul socialist Pedro Sanchez, scrie Reuters. Sustinerea PNV ii ofera lui Sanchez 180 de voturi…

- Prognoza meteo pentru saptamana 23-29 aprilie promite temperaturi de vara, cu maxime și de 30 de grade Celsius. Așadar, vremea isi va continua tendinta de incalzire, urmand sa se inregistreze temperaturi resimtite similare cu cele din august, mai degraba, decat pentru finalul lunii aprilie. Meteorologii…

- Planeta puterii, transformarii si a intensitatii absolute te poate face sa iti vina sa fugi si sa te ascunzi. Insa nu te teme. Pluto retrograd 2018 este un moment super potent ca sa iti imbratisezi umbra si sa o scoti la lumina. Pluto retrograd are loc o data pe an iar in 2018 incepe de duminica…

- Intr-un mesaj adresat jurnalistului Moise Guran, Dacian Ciolos tine sa explice de ce Miscarea Romania Impreuna nu si-a asumat nicio doctrina politica. „Hotia, nepotismul, minciuna, populismul nu au tinut seama... Source

- Partidul lui Dacian Ciolos va rivaliza cu USR si PNL la urmatoarele alegeri, au declarat mai multi specialisti pentru „Adevarul“, desi programul noii formatiuni este mai degraba de stanga. Miscarea Romania Impreuna are un electorat similar cu cel al principalelor formatiuni din Opozitie, cred specialistii

- Din nefericire, asa cum anticipam intr-un articol postat pe blog la inceputul anului, „Centenarul, intre festivism prostesc si dispute interetnice“, Centenarul este o manifestare populista, lipsita de continut si de o abordare serioasa a realitatilor contemporane.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Modificarile la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi „pentru”,…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…