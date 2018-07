Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris duminica seara, pe pagina sa de Facebook, ca prin solicitarea suspendarii inregistrarii la UNESCO a sitului Rosia Montana, guvernul "priveaza aceasta zona de un instrument greu de egalat de dezvoltare si promovare". "Rosia Montana este unul dintre cele mai atractive…

- Asociatia Alburnus Maior a actionat in judecata Ministerul Culturii la Curtea de Apel Alba Iulia si a solicitat suspendarea executarii actului administrativ emis de ministrul George Ivascu, privind cererea de amanare a procedurii de includere a sitului Rosia Montana pe Lista patrimoniului mondial UNESCO

- Asociatia Alburnus Maior a solicitat Curtii de Apel (CA) Alba Iulia suspendarea executarii actului administrativ emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) privind cererea de amanare a procedurii de includere a sitului Rosia Montana pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, instanta urmand…

- Protest ”Roșia Montanta” in Parlament, in timpul discursului Vioricai Dancila. Parlamentarii USR au afișat un banner de mari dimensiuni, in plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului. Mesajul era unul pentru ca Roșia Montanta sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Premierul Viorica Dancila…

- Aproximativ 10 timișoreni erau stranși in Piața Unirii din Timișoara, la ora 19, la o ora de la momentul la care era programat sa inceapa protestul organizat de Timișoara Civica și Declic. Oamenii nu au venit nici cu pancarte. Protestul a fost anunțat dupa ce Guvernul Romaniei…

- O manifestatie de sustinere a conservarii Rosiei Montane este anuntata pentru vineri, in Piata Universitatii din Capitala, dupa ce Guvernul ar fi oprit procedura de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, fara dezbatere publica sau anunt prealabil. De asemenea, cateva mii de oameni au semnat o petitie…

- Cateva grupari civice au anunțat pe Facebook ca vor ieși in strada sa protesteze, vineri, 8 iunie, fața de decizia Guvernului Dancila de a stopa procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO.