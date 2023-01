Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul REPER Dacian Cioloș spune ca este nevoie de negociere proactiva din partea autoritaților romane, de presiune constanta pentru ca subiectul Romaniei in Schengen sa ramana pe agenda europeana, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Cioloș, a transmis marți, 17 ianuarie, ca, deși președinția suedeza a Consiliului UE este dispusa sa repuna pe agenda subiectul Schengen, acest lucru nu este suficient, daca guvernul Ciuca, președintele Klaus Iohannis și miniștrii „cu responsabilitați pe dosar” nu dau…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa sublinieze la finalul intalnirii pe care a avut-o luni cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ca nu se așteapta ca in doua saptamani sa se rezolve problema abordarii austriece și problema abordarii olandeze cu Bulgaria.

- Europarlamentarul liberal a precizat, marti seara, ca ridicarea unui gard la granita dintre Bulgaria si Turcia nu va rezolva problema migratiei in Europa, el aratand ca prin gardurile ridicate de Ungaria trec zilnic 1.000 de migranti.

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marti, la Antena 3, ca el nu crede ca se mai poate face nimic in privinta aderarii la Schengen si nu stie ”ce naiba mai negociem, ca toata lumea a recunoscut ca am indeplinit toate criteriile tehnice”, informeaza News.ro.Fostul premier Mihai Tudose considera…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat joi, in emisiunea Audiența Naționala, la DigiFM, ca Romania are cele mai mari șase de pana acum sa fie acceptata in spațiul Schengen, in luna decembrie. Totuși, daca acest lucru nu se va intampla, procedura ar fi reluata de la inceput, iar perioada de așteptare…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, nu a decis inca daca sprijina sau nu Romania privind aderarea la Schengen, adica, in acest moment, nu se opune, dar nici nu a decis in favoarea aderarii, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea, marți, 25 octombrie. Mark Rutte „nu este nici pro, nici contra”…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca Romania nu trebuie sa accepte sa nu fie primita in spatiul Schebgen, adaugand ca rezolutia Parlamentului olandez este in contradictie cu cea a Parlamentului European. Europarlamentarul crede ca, in 8 decembrie, trebuie sa existe un vot in JAI. Fii…