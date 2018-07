Stiri pe aceeasi tema

- Președintele fondator al Mișcarii Romania Impreuna, Dacian Cioloș, a afirmat, luni, ca Laura Codruța Kovesi a facut lucruri minunate pentru ca lupta impotriva corupției din Romania sa fie consolidata. El a mai spus, referitor la situația actuala, ca sunt ”ultimele zvacniri ale celor care de un an și…

- ″Nu comentam hotarari ale instantelor nationale sau punerea lor in aplicare. Dupa cum stiti, am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta capitala. Acesta este elementul central al rapoartelor…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti face apel la Romania sa "mentina si sa sprijine puternicele sale institutii de lupta impotriva coruptiei". Si Comisia Europeana conditioneaza evaluarile din mecanismul MCV de mentinerea rezultatelor in lupta...

- Ambasada SUA a reactionat imediat la decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA. "Ambasada SUA isi reafirma angajamentul indelungat de a sprijini lupta Romaniei impotriva coruptiei. Romania este model regional in privinta luptei impotriva coruptiei. Facem apel la Romania sa mentina…

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a reactionat la decizia lui Klaus Iohannis de a o demite pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea DNA.Potrivit Realitatea Tv, Ambasada SUA a cerut Romaniei sa mențina și sa sprijine puternicele sale instituții de lupta impotriva corupției. De asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, a anuntat, luni, 9 iulie 2018, purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi, potrivit adevarul.ro. Klaus Iohannis considera ca Romania nu poate face pasi inapoi in…

- Ambasadale a 12 state, apel la autoritatile din Romania Foto: pixabay.com. Ambasadele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Elvetiei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Suediei si SUA la Bucuresti au dat publicitatii, astazi, o declaratie comuna, în care fac apel "la…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Romania este o tara interesanta la nivel international, dar numai in contextul luptei impotriva coruptiei, "impotriva vechilor obiceiuri, intereselor politice", a declarat sambata premierul Landului Bavaria, Markus Soder. Intr-o…