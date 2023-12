Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare se vor reuni joi, intr-o sedinta de lucru, pentru o prima proiectie a bugetului de stat pentru anul viitor. „Astazi, va fi prima sedinta de coalitie, impreuna cu domnul ministru al Finantelor, cu tema bugetului pe anul 2024”, a informat premierul Marcel Ciolacu, la inceputul…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose ar putea fi desemnat managerul de campanie al PSD in anul electoral 2024, propunerea apartinandu-i presedintelui PSD, Marcel Ciolacu. ”Nu sunt oficial desemnat, este propunerea pe care a facut-o domnul Ciolacu. Eu sunt de acord, imi asum daca e. Trebuie si validata…

- Romania continues to participate in ongoing negotiations for Schengen accession, but the reality is that the area of free movement no longer functions, President Klaus Iohannis said on Thursday ahead of the European Council, according to Euractiv. While Austria says that its opposition is not directed…

- Tot mai multe țari au luat decizia sa introduca controalele la frontiera de teama atentatelor. Criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte…

- Ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei intra la plata si vor ajunge la oameni incepand cu prima jumatate a acestei luni, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Profit de ocazie pentru a anunta ca intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, banii…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a cerut sambata guvernelor din Romania si Bulgaria sa elimine taxa de pod de la Giurgiu – Ruse, potrivit Agerpres. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai…

- Austria has rejected European Commission President Ursula von der Leyen’s call to lift its veto against Bulgaria and Romania joining the Schengen area, arguing that extending the visa-free zone currently makes no sense, according to Euractiv. In her State of the Union address on Wednesday, von der Leyen…

- Premierii Romaniei, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au probleme cu motorina. Daca pentru actualul prim-ministru scumpirea prețului la motorina e fireasca, pentru ca acest combustibil „se folosește in razboi”, pentru fostul premier Ciuca, problema era reprezentata de faptul ca „țara noastra nu produce…