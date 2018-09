Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, considera ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, trebuie sa isi dea demisia pentru ca "a fost incapabil" sa ia masurile necesare impotriva raspandirii pestei porcine. "Esecul cere asumare si asumarea cere demisie. Nu pricep…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, incearca sa puna presiune pe dosarul legat de protestul din 10 august prin...

- Dacian Ciolos, fondatorul Miscarii Romania Impreuna, ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, sa demisioneze ca urmare a violențelor de la mitingul din 10 august, din Piața Victoriei, spunand ca ar fi "ultimul lucru cu adevarat...

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspandirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, deoarece consumatorii de pe piata…

- "Nu am fost nicicand mai hotarat sa fac tot ceea ce pot pentru a schimba ce e de schimbat in mine și a-mi aduce partea mea de contribuție la Romania pe care (trebuie sa) o visam. Nu am fost nicicand inconjurat de atat de mulți oameni buni care ma inspira. Oameni care prin ceea ce fac, transforma…

- Sibiul va avea sistem de supraveghere video de 10 milioane de lei. Executivul a adoptat, in sedinta de marti, alocarea a 10 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru realizarea unui sistem de supraveghere video in vederea Summitului UE de la Sibiu. „Este vorba despre…

- Președintele fondator al Mișcarii Romania Impreuna, Dacian Cioloș, a afirmat, luni, ca Laura Codruța Kovesi a facut lucruri minunate pentru ca lupta impotriva corupției din Romania sa fie consolidata. El a mai spus, referitor la situația actuala, ca sunt ”ultimele zvacniri ale celor care de un an și…