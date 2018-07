Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Timisoara, ca in formatiunea pe care o reprezinta nu s-a luat in discutie problema candidaturii pentru presedintia Romaniei si ca spera sa nu se ajunga la viitoarele alegeri cu actuala majoritate parlamentara…

- Dacian Cioloș, liderul Mișcarii Romania Impreuna (RO+) a declarat ca, dupa ce partidul va fi lansat, acesta va candida singur la alegerile europarlamentare. Cioloș exclude astfel orice fel de asociere cu o alta formațiune politica. Fostul premier a vorbit și despre alegerile prezidențiale, care vor…

- Intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale, Dacian Cioloș a spus ca nu a discutat despre aceste lucruri in partid, formațiunea sa fiind, de altfel, in curs de constituire. „Dupa ce vom alege organele de conducere și vom discuta strategia, modul in care vom aborda aceste alegeri, atunci vom…

- Dacian Cioloș a fost intrebat, marți, la o dezbatere publica organizata de Platforma Romania 100, despre viitorul partid și daca este pregatit ”sa se bata cu ceilalți”, fostul premier raspunzand ca nu vizeaza acest lucru, ci vrea sa se lupte ”pentru ceva”, deoarece nu vrea sa ia ”votanții unor partide”.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca varianta optima pentru alegerile prezidentiale este o candidatura comuna PSD- ALDE, sustinand ca, daca social-democratii vor accepta, atunci se va merge cu o candidatura unica. Tariceanu a afirmat, insa, ca nu a venit momentul pentru a se discuta…

