- Presedintele demisionar al USR, Dacian Ciolos, a declarat, luni, referitor la o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, ca aceasta "presupune un partid puternic care sa te sustina", iar "aici avem de lucru". El a precizat ca este in continuare europarlamentar si ca nu ia in calcul refacerea…

- Președintele demisionar al USR, Dacian Cioloș, a explicat luni ca inainte de stabilirea candidatului partidului la prezidențiale trebuie sa se ajunga ca USR sa fie o formațiune puternica. „Eu n-am mai discutat de candidatura la prezidentiale de cand am fost ales presedintele partidului si…

- Numele lui Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Romane, a fost vehiculat pentru o posibila candidatura la pezidențiale. Acesta a fost intrebat de curand daca intrarea in politica ar reprezenta o tentatie pentru el.

- Polemistul Eric Zemmour si-a anuntat marti candidatura in alegerile prezidentiale franceze din 2022 intr-o inregistrare video postata pe retee de socializare, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro. ”Dragii mei compatrioti (...), la fel ca voi, si eu am decis sa iau destinul nostru in mana…

- „Nu avem nimic de a face cu AUR care e un partid extremist. AUR e treaba lor sa iși defineasca direcția in care sa mearga. Pana acum am vazut ca și-au asumat minciuni legate de pandemie și au murit oameni din cauza acestor minciuni propagate formal de AUR. AUR trebuie sa dea explicații romanilor pentru…

- „Depinde in ce direcție vrea sa o ia domnul Orban. Nu excludem nici discuții cu oameni de bun simț din PNL. Eu vad ca sunt convulsii destul de importante in PNL. E deja o hemoragie. E important, și aici vom discuta foarte serios, pentru ca USR ințelege rolul unei Opoziții reformatoare, cu adevarat liberale…

