- Liderul PLUS Dacian Ciolos sustine ca fuziunea dintre USR-PUS trebuie sa aiba loc cat mai repede, adaugand ca tehnic vorbind aceasta nu se poate produce in mai putin de un an, pentru ca urmeaza doua randuri de alegeri. El a mai spus ca PLUS are aproape 18.000 de membri si atinge un tip de electorat…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, sâmbata, la Iași, ca asumarea raspunderii pe alegerea primarilor în doua tururi este cea mai buna varianta. „Ma bucur ca Ludovic Orban a facut acest pas curajos, sper sa o faca și pentru alte proiecte de legi”, a afirmat Cioloș, potrivit…

- Liderul USR Dan Barna afirma, dupa ce Dacian Ciolos a vorbit despre fuziunea USR - PLUS, ca USR a propus PLUS, iar el i-a propus lui Ciolos inca de la europarlamentare sa faca fuziunea celor doua partide, el exprimandu-si increderea ca vor trece peste speculatii de moment si se vor concentra pe temele…

- Consiliul National PLUS a decis, duminica, sa adreseze o scrisoare deschisa membrilor USR in care transmite ca vrea continuarea Aliantei pentru alegerile locale si parlamentare de anul viitor, precum si transformarea acesteia, la un moment dat, intr o fuziune a celor doua partide.Formatiunea condusa…

- Dacian Cioloș a declarat, intrebat daca se gandește sa candideze la alegerile parlamentare, ca nu este deloc exclus. Liderul PLUS a precizat ca proiectul sau politic e orientat spre Romania și vrea sa contribuie la acesta.„Nu e deloc exclus. Am spus lucrul acesta ca proiectul meu politic e…

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…