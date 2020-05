Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS, afirma ca a declarat cladirea Guvernului zona ”smoke-free“ in 2016, inainte ca legea antifumat sa intre in vigoare, dar trei prim-ministri care i-au urmat au adus cu ei scrumierele. Ciolos ii recomanda lui Ludovic Orban sa-si ceara scuze pentru contraexemplu…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS, afirma ca a declarat cladirea Guvernului zona „smoke-free“ in 2016, inainte ca legea antifumat sa intre in vigoare, dar trei prim-ministri care i-au urmat au adus cu ei scrumierele. Ciolos ii recomanda lui Ludovic Orban sa-si ceara scuze pentru contraexemplu…

- Dana Budeanu, realizatoarea Verdictului Politic de la site-ul STIRIPESURSE.RO, a comentat pe Facebook, in stilu-i caracteristic, fotografia cu Ludovic Orban și miniștrii, care beau și fumeaza in Palatul Victoria."'Guvernul Meu' a lu Iohannis Viata mea e barosaneala! Capo di tutti…

- O fotografie din biroul premierului Ludovic Orban a ajuns pe internet, fiind distribuita pe Facebook. In imagine se observa cum o parte din membri guvernului se relaxeaza fara maștile de protecție, beau alcool și fumeaza. Fotografia ii surprinde pe Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, vicepremierul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban va sustine, luni, la ora 20,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, care va fi transmisa live pe platformele Facebook si YouTube ale Guvernului, iar imaginile video vor fi difuzate presei, in direct, prin sistemul unic de distributie al Administratiei Prezidentiale,…

- Programul premierului Ludovic Orban pentru joi, 2 aprilie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului:Citește și: Crește bilanțul morților in Romania! A fost inregistrat un nou deces din cauza COVID-19 * sedinta de Guvern (17,00 - Palatul Victoria) (oportunitati foto si video la inceputul…

- Sedinta de guvern desfasurata in regim de videoconferinta, la ora 17,00, la Palatul Victoria, potrivit programului premierului Ludovic Orban de luni, 30 martie, transmis de Biroul de presa al Guvernului.Interventia premierului la inceputul sedintei va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului…

- Sedinta de guvern desfasurata in regim de videoconferinta, la ora 17,00, la Palatul Victoria, potrivit programului premierului Ludovic Orban de luni, 30 martie, transmis de Biroul de presa al Guvernului. Interventia premierului la inceputul sedintei va fi transmisa live pe pagina de Facebook…