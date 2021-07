Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Teleorman, ca formatiunea sa politica nu renunta la sustinerea alegerii primarilor in doua tururi. "Nu vom renunta la idee, chiar daca nu e in programul de guvernare ca atare. (...). Nu vom renunta la idee,…

- Co-presedintele USR-PLUS Dacian Ciolos spera ca pana in toamna acestui an Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sa fie desfiintata ”de facto, nu doar cu numele”, el aratand ca acest aspect este „un element cheie” legat de prezenta USR-PLUS la guvernare. „Legat de Sectia…

- O cercetare realizata cu privire la perceptia romanilor cu privire la tema cea mai spinoasa prezenta in discutiile coalitiei – desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) – arata ca interesul publicului este departe de cel al liderilor puterii. Asa se face ca la intrebarea…

- Liderul PNL Ludovic Orban a precizat ca liberalii au aceeasi pozitie cu privire la proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ) si ca este cautata o formula sprijinita de comun acord cu partenerii din coalitie.

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni, ca la nivelul coalitiei guvernamentale s-a convenit sa se astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia în privinta desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ).„Subiectul principal a fost legat…

- „Nu putem sa negam ceea ce scrie in raport, aceasta guvernare face progrese in a elimina tot ce a fost introdus greșit. Asta nu poate nega nimeni. Cei de la Comisia Europeana susțin ridicarea MCV cat mai repede. Am facut un proiect pentru desființarea SIIJ. In coaliție sunt discuții, voi merge in coaliție…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, anunța ca deocamdata in coaliție nu exista consens privind desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din justiție, din cauza ca partidele au elaborat diverse variante pentru proiect. "Ca sa reușim desființarea SIIJ trebuie sa convenim asupra…