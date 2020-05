Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu apreciaza decizia CEDO in cazul Laurei Codruța Kovesi. Jurnalistul spune ca instanta europeana a dat dreptate justitiei din Romania și ca un astfel de precedent nu va mai fi posibil in tara noastra.„Dreptate pentru Justitie! Curtea Europeana a Drepturilor Omului a facutdreptate…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca fostul Guvern PSD, in frunte cu Tudorel Toader, trebuie sa plateasca pentru "incercarea de a subjuga justitia", in contextul in care Laura Codruta Kovesi a castigat la CEDO procesul prin care a contestat decizia de revocare din functia de procuror-sef…

- Liderul USR, Dan Barna, susține ca statul român este cel care a pierdut la CEDO în procesul Laurei Codruța Kovesi și comenteaza ca deși „Liviu Dragnea nu mai conteaza în politica, apropiații sai sunt înca în funcții”. „Laura Codruța Kovesi a câștigat…

- Liderul USR a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, dupa ce judecatorii CEDO i-au dat castig de cauza Laurei Codruta Kovesi, fost sefa a DNA. "Laura Codruța Kovesi a caștigat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului procesul prin care a contestat decizia de revocare din funcția de procuror-șef…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi in procesul intentat dupa ce a fost revocata din funcție in 9 iulie 2018. Instanta europeana a stabilit ca demiterea lui Kovesi a fost abuziva. Decizia a fost luata in unanimitate. Victorie mare a fostei sefe…

- Laura Codruta Kovesi a atacat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului decizia prin care a fost revocata din functia de procuror-sef al DNA, plangerea fiind depusa in luna decembrie 2018. Ea arata in plangerea depusa la CEDO ca i-au fost incalcate mai multe drepturi. "Am formulat in luna decembrie 2018…

- Decizia in cazul plangerii privind revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi va fi facuta publica astazi, se arata intr-un anunt al CEDO. Laura Codruta Kovesi a atacat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului decizia prin care a fost revocata din funcția de procuror-șef al DNA. In plangerea…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) va prezenta, marți, decizia sa in cazul plangerii depuse de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Koveși, privind revocarea sa din funcție, in 2018, se arata intr-un anunț al CEDO.Laura Codruța Kovesi a atacat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului decizia prin…