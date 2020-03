Stiri pe aceeasi tema

- Decizia președintelui României de a decreta starea de urgența este una buna, dar ea trebuie clarificata repede pentru ca deocamdata a stârnit mai multa panica, iar oamenii nu știu la ce sa se aștepte, afirma liderul PLUS, Dacian Cioloș. El mai spune ca medicii care vor fi în prima…

- – 116 cazuri, Romania intra in Scenariul 3 – Evenimentele cu peste 50 de oameni, interzise – Guvernul Orban a fost aprobat de Parlament – Starea de Urgența intra in vigoare saptamana viitoare Source

- Romania va intra de saptamana viitoare sub stare de urgența. Asta a anunțat in aceasta seara președintele Romaniei, Klaus Iohannis, fara insa a preciza cand va decreta starea de urgența și mai ales ce va presupune aceasta. Conform specialiștilor, starea de urgența va permite autoritaților sa adopte…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca de luni, 16 martie 2020, Romania se afla in stare de urgența. Ce inseamna asta, ce masuri se iau. Dupa 1989, o singura data a mai fost decretat așa ceva: in 1999, cand minerii se pregateau, din nou, sa atace cu batele Bucureștiul, in cea de-a V-a mineriada.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va decreta vineri starea de urgenta nationala din cauza epidemiei provocate de coronavirus, afirma surse ale agentiei Bloomberg, preluata de Reuters.Casa Alba nu a reactionat imediat la solicitarea de a comenta stirea. Citește și: Traian Basescu…

- Spania va declara, sambara, stare de urgenta din cauza coronaviruslui, dupa ce 120 de oameni au murit in aceasta țara, iar numarul celor infectati a depasit 4.200, scrie Mediafax. Starea de urgenta inseamna ca Guvernul de la Madrid va putea impune restrictii de calatorie.

- Polonia intentioneaza sa decreteze starea de urgenta epidemica in contextul raspandirii coronavirusului, a comunicat, joi, Ministerul polonez al Sanatatii. Guvernul Poloniei urmeaza sa instituie starea...

- Primul pacient testat pozitiv cu noul coronavirus la Matei Balș nu avea simptome specifice, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența intr-o conferința de presa, miercuri noapte. ”Nu prezinta tuse, febra sau alte simptome”, a spus șeful DSU, Raed Arafat, despre primul…