- Dacian Ciolos credea ca, dupa Liviu Dragnea, PSD va scapa de hotie si de ticalosie, insa Marcel Ciolacu il convinge ca cel putin ticalosia ramane o valoare si in „noul” PSD, a transmis copresedintele USR PLUS. Reactia vine in contextul disputei intre ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene,…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos, liderul grupului Renew din Parlamentul European, declara ca in cazul planurilor nationale de redresare si rezilienta, abordarea Comisiei Europene nu va fi una de evaluator "care bifeaza casute verificand niste documente", ci de partener. Precizarile vin in contextul…

- Copresedintele USR-PLUS Dan Barna a declarat ca pe data de 2 octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a aliantei. Acesta a reiterat ca va candida pentru functia de presedinte și a spus ca Dacian Cioloș analizeaza posibilitatea de a intra in cursa.

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a afirmat, sambata la Zalau, ca nu a putut fi refuzat sau respins Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), deoarece acesta nu a fost inca depus.

- Lista politicienilor intemnitati pentru acte de coruptie este destul de lunga, dar cu toate acestea clasa politica in ansamblul ei nu pare sa se fi schimbat. Pedepsele aplicate unor lideri politici, personaje autoritare, nu au condus la cresterea increderii populatiei nici in justitie, nici in clasa…

- Copresedintele USR PLUS, eurodeputatul Dacian Ciolos, declara ca institutiile statului roman trebuie sa se autosesizeze de urgenta si sa identifice pe autorul sau autorii mesajului cu amenintari antisemite adresat actritei Maia Morgenstern si Teatrului Evreiesc de Stat, scrie Agerpres . „Mesajul cu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat în penitenciar, dupa ce a fost condamnat la trei ani și jumatate de închisoare, nu mai poate di membru de partid, statutar. Despre Viorica Dancila, liderul PSD afirma ca "pentru frustrari, anxietati, depresii,…