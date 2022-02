CIOLOȘ chiar a amenințat cu demisia din USR: ”Eu îmi depun mandatul. Da, luni, dacă programul ăsta nu e votat” Președintele USR, Dacian Cioloș, le-a transmis colegilor din conducerea partidului, in sedinta de joi, in care a prezentat programul sau de presedinte, ca daca programul nu va fi votat, el va demisiona, se arata in inregistrarea primita de G4Media. ”Eu imi depun mandatul. Da, luni, daca programul asta nu e votat, ca voi puteți sa ziceți , ca nu scrie in statut și eu nu pot sa va oblig, pentru ca daca nu facem cvorum, nu avem ședința BPN. Sau și daca facem cvorum și voi nu vreți sa votați, eu nu pot sa oblig. La fel, daca votați impotriva. Doar ca atunci imi asum consecințele și imi prezint demisia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

