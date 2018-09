Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Gheorghe Nucu, a fost audiat marti la Parchetul General in dosarul violentelor de la mitingul din 10 august. El a subliniat ca in Piata Victoriei au existat oameni care raspundeau de misiunea de asigurare a ordinii la protest si ca in timpul…

- “PSD cere instituțiilor statului sa investigheze de urgența informațiile de o gravitate excepționala care au aparut in spațiul public cu privire la finanțarea externa a protestelor de strada și premeditarea acțiunilor violente de la mitingul din 10 august”, se arata intr-un comunicat de presa transmis…

- ​Co-fondatorul Mișcarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Cioloș, sustine ca pe termen scurt si mediu ar trebui sa se ajunga in Romania la alegeri anticipate, astfel incat o majoritate politica sa fie relegimitata prin vot, informeaza Mediafax.

