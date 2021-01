Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos a afirmat, referitor la incendiul de la Institutul Matei Bals, in care au murit 5 oameni, ca sistemul a fost distrus sistematic in Romania, iar pana cand nu va exista asumare politica vom continua sa platim in vieti omenesti. Acesta a precizat ca sistemul trebuie…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos transmite condoleante familiilor care au pierdut apartinatori in incendiul de la Spitalul Matei Bals, subliniind totodata importanta unei asumari politice si a reformei. "Condoleante familiilor care au pierdut pe cineva drag la Spitalul Matei Bals.…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are "o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern". "Si eu, personal, am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern. Il cunosc de multa vreme, dar felul in…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a afirmat, miercuri, ca partidele care urmeaza sa faca parte din coalitia de guvernare trebuie sa discute "serios" despre programul pe care il propun si finantarea masurilor prevazute, subliniind ca "saga cu impartirea de functii" este necesar sa fie incheiata…

- Ludovic Orban se intalnește, marți seara, cu membrii din conducerea PNL pentru a le cere un nou mandat de negociere cu USR PLUS și UDMR, și anume ca el sa ramana propunerea pentru funcția premier, in locul lui Florin Cițu, iar Dan Barna sa poata prelua șefia Camerei Deputaților. G4Media a relatat ca…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a lansat marți seara, in timpul ședinței PNL in care se discuta varianta ca Ludovic Orban sa revina premier, un mesaj tranșant impotriva acestui scenariu. „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu:…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma marti, intr-un mesaj de Ziua Nationala, ca pentru a-i arata Romaniei "ca o iubim, trebuie ca de azi inainte sa fim cu adevarat impreuna, nu doar de ziua ei". "Toti spunem, an de an, pe 1 Decembrie , ca ne iubim tara si ca vrem ca si in Romania sa triumfe…