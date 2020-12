Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput deja discuțiile pentru formarea viitorului guvern de centru-drepata, dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a contactat telefonic pe liderii partidelor cu care PNL va forma Guvernul. Kelemen Hunor, Dacian Cioloș și Dan Barna au fost sunați de președinte, care a stabilit impreuna cu aceștia…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat, luni, ca este nevoie de un „candidat credibil” pentru funcția de premier. „In legatura cu viitorul premier, credem ca este esential sa sustinem un...

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat astazi, la iesirea de la urne, ca Parlamentul trebuie sa se apropie de societatea romaneasca, motiv pentru care a votat pentru oameni noi in politica. „Am votat si de data aceasta pentru oameni noi in politica, oameni care nu-si doresc hotia sunt nicio…

- Copresedintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca alianta pe care o reprezinta nu va cere niciodata posturi in administratia publica "de impartit pe sinecuri" si nici nu va accepta astfel de practici din partea vreunui partener de guvernare, informeaza Agerpres. "USR PLUS nu va cere niciodata…

