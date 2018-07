Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care Guvernul Dancila ar putea adopta maine o noua Ordonanta 13, care sa-l scape de condamnare pe liderul PSD Liviu Dragnea, fostul premierul Dacian Ciolos le cere functionarilor din ministere sa nu semneze acte normative care nu sunt perfect legale.

- Deputatul USR Tudor Pop scrie, pe pagina sa de Facebook, ca moartea lui Calin Farcaș, tanarul de 29 de ani care a așteptat doi ani pentru un transplant de plamani care nu a mai venit, este o tragedie naționala, intrucat oricine poate ajunge in situația brașoveanului.

- Protestul, organizat de „Inițiativa Timișoara”, este programat sa se desfașoare duminica, 3 iunie, de la ora 20, in Piața Operei din Timișoara. „Decizia CCR a generat un precedent legal foarte grav, reconfigurand sistemul de putere din Romania. Astfel, Curtea Constituționala devine…

- Europarlamentarul Catalin Ivan afirma ca, in cadrul conferintei internationale "Utilizarea limbilor in administratiile locale si regionale" care s-a desfasurat joi in statiunea Baile Balvanyos in prezenta reprezentantilor Congresului Autoritatilor Locale si Regionale a Consiliului Europei, reprezentantii…

- Constituționalistul și diplomatul Radu Carp ii ironizeaza pe Facebook atat pe Dacian Cioloș cat și pe Vioctor Ponta, pe motiv ca aceștia au izbutit sa completeze tipologia lui Duverger cu un nou tip de partid: Partidul Foștilor Prim-Miniștri (PFPM).

- O angajata Kaufland intoarce cu coada de matura painea in cuptor. Scena a fost filmata intr-un hipermarket din Pitești al lanțului de magazine și a starnit controverse dupa ce a fost publicata pe rețelele de socializare și distribuita de surse de oameni. Comisarii de la Protecția Consumatorilor Argeș…

- De un an si jumatate, Robert Cadar sufera de o forma rara de cancer foarte agresiv, cu metastaze cerebrale (grad 4). Isi asteapta tratamentul, prins in sirul de formalitati birocratice ale Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale a Medicamentului. Luna trecuta, comisia de evaluare nu i-a mai prelungit…

- Statul incearca sa privatizeze si ultimele companii la care mai are actiuni, sperand sa obtina circa 6 milioane de euro. Numai ca datoriile unora dintre acestea sunt uriase, fiind putin probabila gasirea unor investitori in lipsa unor facilitati care le-ar putea fi acordate.