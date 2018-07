Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii nu au dat uitarii refuzul lui Dacian Cioloș de a li se alatura la alegerile trecute, așa ca il taxeaza acum pentru acțiunile sale politice. Intr-o postare pe Facebook, Alina Gorghiu ii reproșeaza lui Dacian Cioloș ca a lasat PNL sa deconteze pentru greșelile guvernului tehnocrat și acum candideaza…

- Dacian Cioloș și echipa de la Mișcarea Romania Impreuna vor prezenta in toamna "oferta politica detaliata". Pana atunci, fostul premier a declarat intr-un interviu pentru Ziare.com ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidențiale din...

- Președintele Klaus Iohannis este primul care și-a anunțat candidatura, dar are deocamdata doar sprijinul PNL. „Noi avem un candidat la presedintie. Numele lui e Klaus Iohannis”, a spus Alina Gorghiu, senator PNL. Actualul sef al statului pierde in schimb susținerea oricum fragila a celor de la USR.…

- Peste 40.000 de romani sunt inscriși in platforma fondata de fostul prim-ministru. In comunitatea Timișoara au mers alaturi de Dacian Cioloș 60 de oameni, care se intalnesc in fiecare marți, de la ora 19, in cancelaria unui club sportiv școlar de pe str. Amforei. „Este o platforma…

- Presedintele Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, spune ca in formatiunea pe care o reprezinta nu s-a luat in discutie problema candidaturii pentru presedintia Romaniei. Fostul premier adauga ca spera sa nu se ajunga la viitoarele alegeri cu actuala majoritate parlamentara sau cu prezentul guvern.

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Timisoara, ca in formatiunea pe care o reprezinta nu s-a luat in discutie problema candidaturii pentru presedintia Romaniei si ca spera sa nu se ajunga la viitoarele alegeri cu actuala majoritate parlamentara…

- Intrebat daca va candida la alegerile prezidențiale, Dacian Cioloș a spus ca nu a discutat despre aceste lucruri in partid, formațiunea sa fiind, de altfel, in curs de constituire. „Dupa ce vom alege organele de conducere și vom discuta strategia, modul in care vom aborda aceste alegeri, atunci vom…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a anuntat duminica, la conferinta filialei Bucuresti, ca vrea sa fie candidatul PNL la alegerile din 2020 pentru Primaria generala. Catarama sustine ca sunt colegi care ii propun sa faca o alianta cu Dacian Ciolos, pe care il numeste "un impostor…