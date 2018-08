Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, cere Guvernului sa deblocheze de urgenta proiectul de infiintare a fondului mutual agricol, din care sa fie acoperite pierderile agricultorilor. "Politica Agricola Comuna prevede acest mecanism si finantarea este posibila cu fonduri…

- Se creeaza un adevarat curent de dizidența in interiorul PSD și tot mai mulți lideri din teritoriu semneaza petiția ”Fara penali in funcții publice”.Citește și: Victor Ponta lanseaza NUCLEARA: Liviu Dragnea și-a NEGOCIAT fuga din țara Viceprimarul PSD al municipiului Tulcea, Andaluzia…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat miercuri, cu privire la o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca este pregatit sa isi asume orice decizie pe care o va lua partidul, pentru a-si promova principiile si valorile in care crede, precum si…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna/Ro+, Dacian Ciolos, a semnat, luni, in Piata Universitatii, pentru initiativa cetateneasca de modificare a Constitutiei "Fara Penali in functii publice". "Am semnat aceasta petitie, pur si simplu, pentru ca vrem oameni cinstiti in functii publice. Vedeti,…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Ciolos, a declarat, luni, la Galati, ca Laura Codruta Kovesi a facut lucruri minunate pentru ca lupta impotriva coruptiei din Romania sa fie consolidata, adaugand ca ceea ce se intampla in prezent sunt "ultimele zvacniri ale celor…

- Președintele fondator al Mișcarii Romania Impreuna, Dacian Cioloș, a afirmat, luni, ca Laura Codruța Kovesi a facut lucruri minunate pentru ca lupta impotriva corupției din Romania sa fie consolidata. El a mai spus, referitor la situația actuala, ca sunt ”ultimele zvacniri ale celor care de un an și…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Timisoara, ca in formatiunea pe care o reprezinta nu s-a luat in discutie problema candidaturii pentru presedintia Romaniei si ca spera sa nu se ajunga la viitoarele alegeri cu actuala majoritate parlamentara…

- Dacian Cioloș a fost intrebat, marți, la o dezbatere publica organizata de Platforma Romania 100, despre viitorul partid și daca este pregatit ”sa se bata cu ceilalți”, fostul premier raspunzand ca nu vizeaza acest lucru, ci vrea sa se lupte ”pentru ceva”, deoarece nu vrea sa ia ”votanții unor partide”.…