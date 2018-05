Stiri pe aceeasi tema

- "Draga Maria Butaciu, noi, toți colegii și prietenii dragi, iți suntem alaturi, ne rugam pentru tine și sanatatea ta și te vrem inapoi pe scena! Țucu-te-a Dumnezeu! Mi-ai dat voie, acum mulți ani, cand te-am cunoscut, sa-ți spun pe nume! De atunci ne-au unit turnee impreuna, zile de naștere,…

- Președintele fondator ”Mișcarea Romania Impreuna”, Dacian Cioloș, a anunțat, marți, pe Facebook ca partidul sau a adunat peste 50.000 de membri. In același timp, acesta noteaza ca ”urmatoarele cinci luni vor fi extrem de importante pentru a construi o structura profesionista și eficienta așa cum ne…

- Primarul Timișoarei și totodata președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, are o noua grija. E vorba de nou inființatul partid al lui Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna. Fiindca e un om al faptelor, el și-a transformat preocuparea intr-un așa-zis sondaj de opinie pe pagina sa de Facebook. Al 11-lea…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, constata ca GRECO confirma, prin concluziile raportului de evaluare, criticile aduse modificarilor legilor justitiei de asociatii ale magistratilor si de societatea civila din Romania si solicita tuturor fortelor politice sa opreasca…

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris marti, pe Facebook, ca ar candida „oriunde si oricand”. Asta dupa ce anterior spusese, intr-un interviu, ca intentioneaza sa candideze la alegerile europarlamentare.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anuntat, pe Facebook, ca paraseste Platforma Romania 100, lansata de Dacian Ciolos anul trecut, dupa ce fostul premier a infiintat un nou partid politic, care, automat, va intra in concurenta cu liberalii.

- Dacian Ciolos depune in doua saptamani dosarul pentru partidul sau. Fostul premier al Romaniei a anunțat, miercuri, ca in cel mult doua saptamani se va depune dosarul de inscriere a unui partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. In ceea ce privește Platforma Romania 100, aceasta…

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…