Cioloș anunță PRIMELE BLOCAJE pentru Guvernul Ciucă: Cu PSD va negocia reforme? Președintele USR, Dacian Cioloș, atenționeaza ca Guvernul Ciuca va avea serioase probleme legate de o majoritate in Parlament daca va trece de votul de investitura. Asta pentru ca, spune Cioloș, reformele pe PNRR au nevoie de susținere in Parlament. "Inca nici nu e instalat acest guvern, cu ce obiective. Sa vedem cand va fi instalat și ce va face. Vom vedea cat de limitata e durata acestui guvern. Nu pot sa ma proiectez eu peste trei luni, peste șase luni sa spun ce se va intampla. Noi avem niște obiective pentru care am intrat in politica. E necesar sa luam masuri pentru criza de la energie și…

