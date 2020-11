Cioloș, amnezii electorale: deși USR a refuzat colaborarea, susține acum că PNL a vrut să guverneze singur Logica de campanie electorala, conform careia spui orice, daca tu ieși bine, l-a cuprins și pe copreședintele USR – PLUS, Dacian Cioloș. Acesta neaga invitația publica, facuta repetat de liderii liberali, de a participa impreuna la guvernare, și spune ca nu a existat. Liderul USR – PLUS a declarat luni ca liberalii au cerut doar sprijin in parlament, nu și colaborare la Guvernare. „PNL-ul a vrut sa guverneze singur atunci, apropos de asta, ca au tot fost discuții ca noi am fugit de guvernare. PNL a vrut sa guverneze singur, a cerut doar susținere in Parlament”, a declarant luni Dacian Cioloș in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

