- Intr-o postare pe Facebook, Cioloș sugereaza atat Ludovic Orban, cat și Kelemen Hunor, ar fi lansat atacuri la adresa USR Plus, din rațiuni legate de interese electroale sau de partid. "Regret sa spun ca sunt complet indiferent cu privire la reacțiile celor doi, pe care i-am apreciat de-a lungul timpului…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, miercuri seara, ca nu accepta lectii si ”tafnosenie demonstrativa” de la Ludovic Orban si Kelemen Hunor comentand, astfel, declaratii facute de cei doi lideri politici.

- Fostul parlamentar USR, Mihai Goțiu, a anunțat pe Facebook ca șefii Coaliției de guvernare au cazut de acord ca Dosarul Roșia Montana nu poate fi retras de la UNESCO. ”In cadrul ședinței de astazi, președinții partidelor din Coaliția de Guvernare, Dan Barna (USR PLUS), PNL (Ludovic Orban) și UDMR (Kelemen…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos le declara razboi partenerilor de coalitie Ludovic Orban si Kelemen Hunor. Desi afirma ca e "complet indiferent" cu privire la opiniile celor doi, Ciolos ii ameninta pe acestia cu consecinte politice pe care le vor simti in timp si ii acuza ca blocheaza reformele.…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si pensiile s-au aflat printre temele discutate marti de liderii coalitiei de guvernare. "Am discutat mai mult pe PNRR, am detaliat, am mai clarificat cateva aspecte", a declarat, la finalul sedintei, vicepremierul Kelemen Hunor, lider…

- Liderii coaliției PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat marți seara ca au ajuns la un acord care sa puna capat crizei guvernamentale. Ei au anunțat ca au semnat o completare la acordul de coaliție, iar noul ministru al Sanatații va fi propus miercuri dimineața. Cei patru lideri de partide și premierul Florin…

- Coaliția este in fața primului scandal major, dupa demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Din acel moment, intre partenerii de guvernare a avut loc un adevarat razboi al declarațiilor. Premierul a fost numit „zombi politic” de ministrul Transporturilor și „vataf” de conducerea USR PLUS. De…

- "Decizia premierului arunca coaliția de guvernare intr-o criza majora" Vicepremierul Dan Barna. Foto: gov.ro. Premierul Florin Cîtu nu mai beneficiaza, în acest moment, de sustinerea USR-PLUS, care cere retragerea încrederii acordate sefului executivului. Anuntul a fost facut,…