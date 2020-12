Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are “o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern”. Sorin Campeanu a fost propus și avizat pentru a ocupa portofoliul de la Educație. “Si eu, personal, am o nemultumire cu privire…

