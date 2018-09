Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti, ca prin declaratiile referitoare la Ordonanta 6, fostul premier Dacian Ciolos arata ca "a ramas aceeasi papusa a serviciilor", iar actul normativ respectiv, dat de Cabinetul Ciolos, a avut rolul de a pastra Serviciul Roman de Informatii (SRI) "in…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a declarat ca Guvernul pe care l-a condus a adoptat OUG 6/2016 in urma unei decizii a CCR si actul normativ a fost ulterior aprobat printr-o lege in Senat, iar acum, dupa doi ani, se incearca in Camera Deputatilor sa se…

- "Nu il invaț eu pe domnul Tudorel Toader ce inseamna practica legislativa. Atunci cand adopți o legislație cu impact direct asupra unui sector, e firesc sa te consulți cu sectorul respecitv. Ordonanța 6 a venit in urma unei decizii a Curții Constituționale care interzicea SRI-ului sa mai utilizeze…

- Serviciul Român de Informatii susține ca nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, în legatura cu tentativa de asasinare. ”Serviciul Român de Informatii nu are atributii legale privind…

- SRI si DIICOT au reactionat la stirea privind presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. SRI a transmis ca nu are atributii de paza a demnitarilor, iar daca ar fi avut informatii in acest sens le-ar fi trimis institutiilor abilitate. "Serviciul Roman de Informații nu are atribuții legale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Valcov este de acord cu amnisterea și grațierea unor fapte penale, dar precizeaza ca este o opinie personala. ”Un moment zero in anul centenar, potrivit pentru toata lumea”, a spus consilierul premierului Viorica Dancila, la Antena 3, intrebat daca Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta privind…