Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o ordonanta prin care se asigura sprijin autoritatilor publice locale sa realizeze proiecte finantate din fonduri europene, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca actul normativ a fost promovat de Ministerul Dezvoltarii Regionale…

- Valentin Jucan, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualui a transmis o scrisoare membrilor comisiilor de cultura și media din Camera Deputaților și Senat, acesta solicitand ca forurile sa reacționeze la "pasivitea" din ultima perioada a CNA."Membrii Consiliului Național al Audiovizualui…

- Presedintele fondator al Miscarii România Împreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, într-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspândirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspandirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, deoarece consumatorii de pe piata…

- Liderul deputaților UDMR, Korodi Attila a declarat, in legatura cu proiectul de Cod Administrativ adoptat luni, decizional, de Camera Deputaților, ca inițiativa conține prevederi care acorda o atenție marita aplicarii drepturilor lingvistice, de aceea aleșii Uniunii au votat „pentru”. „Actul…

- Parlamentarii Comisiei pentru legile Justitiei au adoptat, luni, raport favorabil la modificarile aduse Codului penal, cu 15 voturi ”pentru” si sapte impotriva. Raportul urmeaza sa fie votat in Senat in plenul de marti, potrivit ordinii de zi a forului superior al Parlamentului.

- Un protest are loc in aceasta seara in fata Parlamentului, intrarea parc Izvor, in timp ce in Camera Deputatilor se voteaza Codul de Procedura Penala.Modificarile cu dedicatie aduse Codului de procedura penala vor intra luni in dezbaterea Camerei Deputatilor, forul decizional, dupa ce miercuri au fost…

- UPDATE: Au inceput dezbaterile pe modificarile la Codul de procedura penala. Proiectul urmeaza sa primeasca luni votul final, la epuizarea dezbaterilor. Comisia parlamentara speciala pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei a adoptat…