- Iulian Bulai, vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, transmite ca ar fi dispus sa voteze o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului Florin Citu. "Florin Citu trebuie sa plece. Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticoruptie este sabotata din…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca premierul Florin Citu a demis "fara motiv" al doilea ministru USR PLUS, "subordonand intregul guvern intereselor PNL". "Acesta nu mai e un guvern de coalitie", puncteaza el. "Promisiunea facuta primarilor PNL (nu cetațenilor romani, cum spune…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a transmis, miercuri, presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare din functie a ministrului Justitiei, Stelian Ion. "Am luat o decizie necesara. Acum cateva minute am trimis presedintelui Romaniei cererea de revocare din functie a ministrului Justitiei,…