- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, acuza jocuri politice iresponsabile ale PNL, susținând ca ieri Florin Cîțu era hotarât sa-și asume mandatul de premier.„Domnul Cîțu era ieri hotarât sa-și asume mandatul de prim-ministru. Știu asta foarte sigur! Ce s-o fi întâmplat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan "se joaca, din pacate, cu focul", deschizand frontierele tarii sale cu Europa pentru a lasa sa treaca migrantii care doresc sa ajunga pe continent, a deplans luni ministrul francez al finantelor Bruno Le Maire, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Trebuie intai…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a scris marți, pe Facebook, un mesaj prin care critica decizia CCR privind desemnarea lui Ludovic Orban ca premier. „Incepand cu decizia Curții Constituționale de ieri,...

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos isi doreste o competitie deschisa intre Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, ”ca sa fim cu sufletul impacat ca l-am ales pe cel mai bun” pentru Primaria Capitalei. Liderul PLUS dezvaluie discutia pe care a purtat-o cu Nicusor Dan despre riscurile unei candidaturi independente.

- Intr-o conferința de presa susținuta azi, dupa ședința birourilor reunite USR și PLUS, Dan Barna s-a referit la tema alegerilor anticipate și la revenirea scrutinului in doua tururi la alegerile locale. "In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut…

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos a afirmat miercuri ca, „fara sa le pese de consecinte”, PSD voteaza in parlament propuneri populiste pentru „a baga bete in roate Guvernului PNL”. Acesta atrage atentia ca masurile vor „arunca in aer bugetul tarii” si ca singura solutie „pentur a evita distrugerea tarii”…