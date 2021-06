Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos, liderul grupului Renew din Parlamentul European, declara ca in cazul planurilor nationale de redresare si rezilienta, abordarea Comisiei Europene nu va fi una de evaluator "care bifeaza casute verificand niste documente", ci de partener. Precizarile vin in contextul in care presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat ca reprezentantii Comisiei Europene au facut "observatii devastatoare" pe marginea Planului National de Redresare si Rezilienta transmis de Romania. "Credeam ca, dupa Dragnea, PSD va scapa si de hotie, dar si de ticalosie.…