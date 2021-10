Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa intalnirea de la sediul PNL cu Dacian Cioloș și Florin Cițu, ca a constatat o lipsa de incredere: “E nevoie de mult dialog, rabdare și multa deschidere din partea fiecaruia. Sper ca fiecare mai lasa din orgoliile prezentate, a fost doar prima intalnire”.…

- Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Acesta este anunțul facut, miercuri seara, de premierul interimar Florin Cițu. „Nu a fost nicio concluzie. Am spus și la intalnire, și va spun și dumneavostra…

- Dacian Cioloș a parasit nervos sediul PNL din Modrogan dupa intalnirea de miercuri seara cu Florin Cițu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian. Cioloș a stat mai puțin de o ora la discuții cu cei 3 lideri politici. El a spus ca urmeaza o ședința la USR, cand vor fi facute mai multe precizari, refuzand…

- Florin Cițu (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minoritați naționale) au ajuns, miercuri dupa-amiaza, la sediul central PNL din Aleea Modrogan, la intalnirea cu premierul desemnat, Dacian Cioloș (USR). Liderii partidelor politice care ar putea reface coaliția de guvernare au evitat sa…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns miercuri, la ora 17.00, la sediul PNL, pentru discuții cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, in vederea unei susțineri pentru investirea Guvernului Cioloș 2. „Ne aflam intr-un moment excepțional, care are nevoie de masuri excepționale. Nu am venit sa aflu ce pot…

- Florin Cițu (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minoritați naționale) au ajuns, miercuri, in sediul central PNL din Modrogan, la intalnirea cu premierul desemnat, Dacian Cioloș (USR). Surse din PNL au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca Florin Cițu nu a primit mandat de la partid,…

- Fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea spune ca nu exista nicio decizie a USR prin care sa fie refuzata intrarea lui Florin Cîțu în guvern în alta poziție decât în cea de prim-ministru, într-un posibil guvern Cioloș. Întrebat,…

- Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, dupa rezultatul votului, ca nu va accepta revenirea in coaliția de guvernare cu Florin Cițu premier. ”Știți poziția USR-PLUS pana acum, nu cred ca aceasta poziție se va schimba. Putem intra intr-o coaliție cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cițu…