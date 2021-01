Stiri pe aceeasi tema

- Tronsonul de autostrada Brasov - Fagaras, continuarea autostrazii A4 in sudul litoralului, pana la Olimp, si extinderea Magistralei 5 de metrou pana la Pantelimon sunt trei proiecte importante pentru actualul ministru al Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe care le-a scos ''de…

- SCHIMBARE… Concursul pentru ocuparea postului de director al SC Reiser Ldp Barlad, la care s-au inscris patru candidați, s-a desfașurat ieri, in fața membrilor Consiliului de Administrație al societații. Din cei patru candidați inscriși, doi nu s-au prezentat la interviu. Este vorba despre Costica Arion,…

- Actualul director general interimar al companiei CFR Calatori, controversatul Dan Marian Costescu, este disperat sa ocupe un post de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Potrivit informațiilor noastre, Costescu a avut discuții pentru a deveni secretar de stat atat cu liberali cat și cu cei…

- Marti, 29 decembrie, in ultima sedinta a Consiliului de Administratie a spitalului Targu Neamț din acest an s-au luat mai multe decizii importante pentru activitatea institutiei medicale din urmatorii patru ani. Mai exact, s-a stabilit aprobarea unui audit extern in perioada urmatoare, scoaterea la…

- Consiliul Local Sector 5 a votat, miercuri, in unanimitate, schimbarea conducerii societații Economat Sector 5. In funcția de director al companiei a fost numit, pentru 3 luni, consilierul personal al primarului Cristian Popescu Piedone, Gabriel Crețu. ”La solicitarea primarului Sectorului 5, Cristian…

- Ciprian Șerban a fost ales, marți seara, președintele Comisiei de transporturi din Camera Deputaților și, din opoziție, se anunța a fi extrem de vocal in acest domeniu. Deputatul PSD Neamț, proaspat ales in noua funcție, este cel care conduce audierile din comisii a lui Catalin Drula (USR), candidatul…

- La ora actuala compania CFR SA are ca director general interimar pe Ioan Pintea, promovat și susținut de catre organizația PNL Brașov, mai exact de catre fostul primar George Scripcaru. Numai ca, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, Autoritatea tutelara,…

- Printre candidații propuși de Pro Romania la Brașov pentru Camera Deputaților se numara și un ceferist. Este vorba despre directorul Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Calatori (SRTFC) Brașov, Ionel Dicu. Numai ca pe afișele electorale ale Pro Romania se menționeaza ca Ionel Dicu este directorul…