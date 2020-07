Ciolacu:”Au scăpat total de sub control situația!” Președintele interimar al PSSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut, joi, ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa o demita „acum” pe șefa DSP București, Oana Nicolescu, medic de familie. „Toate aberațiile pe care le-au facut in ultimele 9 luni, de cand au venit la guvernare, se intorc acum impotriva lor! Cand in locul unui specialist, numești o rubedenie, cand in loc de echipamente pentru personalul medical, ești preocupat doar de șpaga care iți revine din ultima achiziție, cand comunicarile oficiale despre pandemie au la baza doar interesul electoral, acestea sunt rezultatele! Au scapat total de sub control… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut, joi, ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa o demita „acum” pe șefa DSP București, Oana Nicolescu, medic de familie. „Toate aberațiile pe care le-au facut in ultimele 9 luni, de cand au venit la guvernare, se intorc acum impotriva lor! Cand…

- "Toate aberațiile pe care le-au facut in ultimele 9 luni, de cand au venit la guvernare, se intorc acum impotriva lor! Cand in locul unui specialist, numești o rubedenie, cand in loc de echipamente pentru personalul medical, ești preocupat doar de șpaga care iți revine din ultima achiziție, cand…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca ministrul Sanatatii Nelu Tataru trebuie sa o demita pe sefa DSP Bucuresti si sa ia masuri la caminul de batrani din Sectorul 1, unde o persoana a murit din cauza COVID. Liderul interimar la PSD acuza PNL ca „a plantat” la sefia DSP Bucuresti o ruda a unui ministru…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut joi ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa o demita pe sefa Directiei de Sanatate Publica Bucuresti despre care a spus ca este o ruda a unui ministru liberal, "plantata" la sefia institutiei, in locul unui medic epidemiolog. "Ministrul Tataru…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD și al Camerei Deputaților, ii cere lui Nelu Tataru sa o demita pe șefa DSP București, Oana Nicolescu, pe care o face vinovata pentru situația de la caminul de batrani din sectorul 1 și infectarea angajaților DSP.

- Președintele interimar al PSSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut, joi, ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa o demita „acum” pe șefa DSP București, Oana Nicolescu, medic de familie. „Toate...

- CHIȘINAU, 27 iun - Sputnik. Autoritatea Aeronautica Civila informeaza pasagerii și operatorii aerieni despre condițiile de acces pe teritoriul țarii. Astfel, moldovenii care au acte de identitate expirate pot intra pe teritoriul Republicii Moldova fara restricții. © Photo : Guvernul Republicii Moldova…

- CARAS-SEVERIN – Medicul Calin Grozavescu il inlocuieste in functie. Schimbarile au fost facute prin ordin al ministrului Sanatatii. Acesta va face echipa cu chirurgul Singh Bhupinder, care ramane in funcția de director medical! Dupa schimbarile de la Directia de Sanatate Publica si de la Spitalul de…