Ciolacu: „Vrei să dai telefoane, Cîțule? La sfârșit, dă-ți demisia!" Președintele PSD, deputatul buzoian Marcel Ciolacu, ii trimite din nou sageți premierului Florin Cițu, ironizandu-l pe tema deciziilor de austeritate și a nerespectarii unor promisiuni. „Cițu și-a luat palme peste ochi la Bruxelles și iși varsa frustrarile pe toata lumea in țara. Vrei sa dai telefoane, Cițule?! Hai, pune mana pe telefon și formeaza: – La milioanele de angajați carora le-ai dat 2 lei pe zi la salariul minim; – La milioanele de copii pe care i-ai mințit cu nesimțire ca le crești alocațiile, – La milioanele de pensionari de care ți-ai batut joc "electoral" ca le crești pensiile;

