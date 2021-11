Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dancu, Mihai Tudose, Alexandru Rafila și Gabriela Firea sunt principalele nume vehiculate de social – democrați pentru noul guvern alaturi de liberali. Acestea au fost prezentate luni seara de Marcel Ciolacu care a spus ca decizia privind inceperea negocierilor cu PNL a fost luata fara discuții…

- Marcel Ciolacu sustine ca membrii PSD vor ca cei "din prima linie" a conducerii partidului sa faca parte din Guvern, el facând referire la Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dîncu, Gabriela Firea sau Alexandru Rafila. Ciolacu afirma ca o alianta între PSD si PNL este "o…

- PNL a decis, luni seara, sa intre la guvernare cu PSD, au spus surse politice pentru Aleph News. Potrivit surselor citate, 50 de lideri PNL au votat pentru continuarea negocierilor cu PSD, iar 21 s-au impotrivit. Guvernul ar trebui sa fie votat pana pe 1 decembrie. „Au fost 22 de colegi care au votat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca, in cazul in care social-democrații vor ajunge sa formeze un guvern alaturi de PNL, viitoarea alianța va fi obligata sa funcționeze cel puțin pana in anul 2024, la urmatoarele alegeri parlamentare. Ciolacu a mai spus, la Antena 3, ca ar trebui…

- Marcel Ciolacu a anunțat luni seara ce nume ar putea fi propunerile PSD in viitorul guvern realizat intr-o alianța cu PNL și UDMR. Șeful PSD a spus ca decizia privind inceperea negocierilor cu PNL a fost luata fara discuții aprinse in interiorul partidului. „Noi am luat decizia de a avea negocieri cu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca PSD își menține poziția și ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier. Liderii PSD urmeaza sa se întâlneasca în cursul dupa-amiezii, cu liderii PNL, în prima runda de negocieri oficiala. Înainte…

- Moțiunea de cenzura introdusa de USR-PLUS și AUR impotriva cabinetului Cițu a bulversat scena politica romaneasca, dar valurile cele mai mari par sa vina dinspre PSD. Aproape zilnic, liderii PSD, fie ca e Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Mihai Tudose sau Vasile Dincu anunța diverse scenarii…

- Depunerea unei noi motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Citu a provocat disensiuni in PSD, Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu sustinand initial ca PSD sa depuna motiune de cenzura la mijlocul lunii octombrie, dupa congresele PNL si USR PLUS, in timp ce Paul Stanescu si Gabriela Firea au insistat…