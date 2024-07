Stiri pe aceeasi tema

- PSD va solicita o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru dezbaterea si adoptarea unei initiative legislative prin care sunt vizate noi masuri de gestionare a populatiei de ursi, a anuntat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu.

