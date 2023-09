Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se menține mai calda pana la sfarșitul lunii și se va racori dupa 1 octombrie, cand iși vor face apariția și ploile, potrivit prognozei pe doua saptamani- 25 septembrie – 8 octombrie- data publicitații luni de catre ANM. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul…

- Calin Donca, milionarul din Brasov cunoscut pentru masinile scumpe si stilul sau de viata, a fost retinut de procurorii DIICOT. Calin Donca a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Brasov, iar astazi urmeaza sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru…

- Dupa ministrul Apararii, premierul Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, ca bucați dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ciolacu a incercat sa explice balbele autoritaților pe aceasta tema prin faptul ca drona s-ar fi prabușit pe malul romanesc al Dunarii, „intr-o zona de jungla”. …

- Ukraine’s air force on Wednesday said a large group of Russian army drones entered the mouth of the Danube river and headed toward the Izmail river port near the border with Romania, according to Euractiv. Social media groups reported hearing air defence systems firing in the area near two Danube ports…

- Marcel Ciolacu l-a atacat pe fostul premier pe care l-a facut „ipocrit”. El a facut referire la imprumuturile care au indatorat Romania peste masura, in anii in care premier a fost Florin Cițu. „Vreau sa aflu și eu, ca toți romanii, unde s-au dus acești 200 de miliarde imprumutați. Ca nu s-au regasit…

- Marcel Ciolacu a dat in judecata Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, care i-a respins, in urma cu o luna, cererea de a fi declarat luptator cu rol determinant in Revoluția din decembrie 1989. In…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a anunțat ca este nevoie de masuri drastice, nu ca cele anunțate de premierul Marcel Ciolacu ”Sa se renunte la facilitati si portite de optimizare fiscala, iar ANAF sa colecteze mai bine”. „Deficitul bugetar este o vulnerabilitate majora, care nu poate…