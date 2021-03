Liderul PSD , Marcel Ciolacu, a lansat un mesaj critic la adresa premierului Florin Citu pe care il invita sa mearga mai des pe jos, dat fiind faptul ca sta aproape de Guvern. Reactia vine in contextul campaniei "Vinerea Verde" lansata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), ziua in care romanii sunt indemnati sa se deplaseze la locul de munca cu mijlocul de transport in comun sau cu alte variante care sunt prietenoase cu mediul. Pentru a-si arata sustinerea fata de initiativa colegilor de la Mediu, ministrii din Guvernul Citu s-au deplasat la serviciu pe trotineta, pe jos sau cu transportul…