- Coaliția de guvernare a decis ca multinaționalele vor plati impozit de 1% pe cifra de afaceri, spune președintele comisiei economice a Senatului, Daniel Catalin Zamfir.„Faci profit aici, platești impozit aici! Dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in Coaliție impozitul de 1% pe cifra…

- Denis Șmihal, premierul Ucrainei, a declarat ca președintele Volodimir Zelenski va veni in Romania, fara sa ofere insa și alte detalii “Cred ca președintele Zelenski va veni in Romania, nu pot spune data, dar știu ca o va face”, a declarat la un post Tv premierul. Vizita premierului ucrainean vine…

- Premierul Marcel Ciolacu a trimis Corpul de Control sa verifice activitatea generalilor de la CSA Steaua, au precizat surse guvernamentale. Totul a inceput, dupa ce premierul a cerut ca orice club de fotbal privat din Romania sa poata inchiria stadionul Ghencea. Ministrul Apararii s-a conformat și le-a…

- Companiile energetice din Romania si Serbia au discutat la Bucuresti despre o serie de lucrari de reabilitare si modernizare derulate la Portile de Fier, centrala operata de cele doua tari, scrie Ziarul Financiar.

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat, marti seara, ca pretul la anumite produse de baza, in Romania, este mai mare decat in Germania si a subliniat ca din luna august se vor vedea efectele ordonantei privind plafonarea. ”O sa reusim pentru ca de aceasta data avem parteneri si le multumesc inca o data…

- Romania are mari șanse de a devansa celelalte tari din regiunea CESA (regiunea Europei Centrale, de Est și de Sud-Est și regiunea Asiei Centrale) in ceea ce privește adoptarea diverselor acțiuni pentru schimbarile climatice in mai multe domenii, in special in privința acțiunilor legate de furnizori…

- Prima gafa a lui Marcel Ciolacu in calitate de premier a putut fi auzita, joi, la conferința de presa prilejuita de lansarea investiției „Neptun Deep”. „Romania trece de la fapte la vorbe. Și ma bucur…”, a spus Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat vineri, demararea procedurilor de investiție…

- Greva profesorilor si situatia actuala din sistemul de invatamant au starnit reactii si din partea mediului de business. Astfel, pentru prima data, companii private au luat pozitie si au cerut majorarea salariilor profesorilor, scrie Ziarul Financiar.