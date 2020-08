Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de plen in care trebuia dezbatuta și votata moțiunea de cenzura a fost suspendata din lipsa de cvorum. Pentru desfașurarea ședinței ar fi trebuit ca in plen sa fie prezenți 233 de parlamentari. Opoziția a putut strange doar 226 de parlamentari. Astfel, ședința de plen in care trebuia dezbatuta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca va propune Consiliului Politic National al partidului excluderea celor trei colegi care nu au venit la Parlament pentru votarea motiunii de cenzura si care au invocat probleme legate de coronavirus.

- Dar se gindește și la o alta moțiune, daca aceasta nu trece Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca exista suficiente voturi ca motiunea de cenzura, care va fi votata in plenul reunit de luni al Parlamentului, sa treaca. El a precizat ca si fara alesii UDMR , exista numarul necesar pentru…

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, potrivit Agerpres. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune în data de 17 august motiunea de cenzura…