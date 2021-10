Stiri pe aceeasi tema

- „Romania iși numara morții, in timp ce Iohannis și Cițu iși numara voturile! In iunie, au declarat pandemia inchisa și apoi au țopait bezmetic toata vara sa cumpere voturi la Congresul PNL! Nu de salbe de medalii atarnate la gatul prezidențial avea nevoie țara! Ci de un președinte implicat, care sa…

- Presedintele PSD, Marcel, Ciolacu, solicita o dezbatere de urgenta in Parlament, tema fiind criza sanitara. Social-democratul ii acuza pe liberali si pe Iohannis ca inca „numara voturile”, in timp ce „Romania isi numara mortii”.

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la posibilitatea formarii unui guvern minoritar care sa aiba sustinerea PSD în Parlament, ca acest lucru ar fi „o tâmpenie pentru România”. Liderul social-democratilor a adaugat ca nu vede cum, în prezent, poate PSD sa creeze o…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca prin decizia Guvernului, de eliminare a testarii din certificatul verde, PNL scoate Romania din Europa civilizata, unde testul ramane o soluție unanim acceptata pentru ca viața economico-socialla sa continue. Cioacu a scris, luni, pe Facebook ca „in Romania…

- „Am stat trei zile la Buzau și am stat numai printre oameni. Spun ca vor sa scape de Cițu”, a raspuns Marcel Ciolacu, intrebat despre ramanerea lui Florin Cițu la Guvern, in contextul votului pe moțiunea de cenzura depuse de PSD, ce se va da marți, 5 octombrie, in Parlament. Liderul PSD susține ca sunt…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu este o urgența, dar daca USR PLUS va susține aceasta decizie, cat și organizarea de alegeri anticipate, atunci va merge personal la sediul USR-PLUS pentru a semna un protocol, potrivit news.ro.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, transmite, miercuri, reprezentantilor USR PLUS sa iasa de la guvernare sau sa semneze motiunea de cenzura a social-democratilor. "Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua solutii: iesiti de la guvernare sau semnati motiunea de cenzura a PSD! Ambele variante…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii critica pe liderii coaliției pentru criza din Guvern spune ca „și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc facturi duble la energie și gaze, iar prețurile au luat-o complet razna”. „Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar…