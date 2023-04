Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a solicitat, printr-o postare pe rețelele de socializare, o curațenie generala in cheltuielile publice. Liderul PSD a precizat ca nu se va taia nimic de la investiții, insa trebuie redusa drastic risipa.

- "Este profund inechitabil ca atunci cand cetațenii se confrunta cu greutați și cu scaderea puterii de cumparare, cheltuielile statului sa se extinda fara masura. Un Guvern, care este alaturi de cetațeni, trebuie sa ia masuri pentru diminuarea risipei de fonduri din instituțiile publice. Trebuie sa analizam…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca „este profund inechitabil” ca atunci cand cetatenii se confrunta cu greutati si cu scaderea puterii de cumparare cheltuielile statului sa se extinda fara masura, context in care solicita „o curatenie generala in cheltuielile publice”. „Este profund…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Parlament, despre pragul pentru abuzul in serviciu, ca atat el cat si premierul Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, insa ministrul Catalin Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei. ”Atat eu cat si prim-ministrul…

- Senatorul USR Stefan Palarie a analizat, miercuri, in plen, la dezbaterea pensiilor de servicu, veniturile premierului Nicolae Ciuca, iar senatorii PNL au explicat ce presupune o cariera militara si au invitat la un discurs „de bun simt” si fara termeni ofensatori, potrivit Agerpres. „Un domn blajin,…

- Președintele Iohannis, intrebat, joi, la Bruxelles, despre varianta Marcel Ciolacu in funcția de premier, dupa declarațiile acestuia potrivit carora ultimii ani din mandatul președintelui au fost „ani pierduți”, a raspuns: „Cateodata unii politicieni merg la televizor si ii ia gura pe dinainte, ca sa…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, aflat vineri la Salaj, la conferința de alegeri PSD, a criticat dur politica externa a Romaniei, dupa esecul intrarii tarii noastre in Schengen, facand referire la celebrul accident rutier in care a fost implicat Lucian Bode in 2020, potrivit News.ro ”Nu poti sa ai pretentii…

